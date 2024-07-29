Геннадий Орлов рассказал, в чём уникальность Олимпийских игр — 2024 в Париже

Российский комментатор Геннадий Орлов отметил уникальность и оригинальность Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Я работал на 17 Олимпиадах и могу сравнивать. Про открытие Игр в Париже много разного говорят, но я бы отметил их уникальность и оригинальность. Во-первых, ушли со стадионов, где всегда было сплошное мучение для спортсменов. В параде открытия, помимо спортсменов, участвовало множество руководителей, и всё это занимало много времени. А здесь перенесли церемонию внутрь города.

Парижем восхищаются люди всех национальностей. Париж есть Париж, он красив. Сену почистили. Трибуны расположили вдоль реки. И команды не пешком шли по кругу, а плыли на больших и маленьких лодках. Команда Бахрейна уместилась на маленьком катере. Естественно, сборным Бразилии, США выделили большие корабли. Около 100 суден в сумме задействовали, и всем хватило. Это было неожиданно и ярко. И оригинально всё было обустроено вокруг реки. На сайте МОК всё это можно посмотреть. Плюс парад по реке снял много вопросов безопасности. И от телевизионного показа французских коллег впечатления самые приятные: Эйфелева башня, радостные лица людей. Не знаю, кому там что не понравилось, но надо признать: уникально и оригинально», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.