Украинская фехтовальщица Харлан на Олимпиаде обняла россиянку, выступающую за Азербайджан

Олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле Ольга Харлан обняла россиянку Анну Башту, которая выступает за сборную Азербайджана. В поединке на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) Харлан победила со счётом 15:6.

Фото: Кадр из трансляции

Серебряный призёр чемпионата мира 2022 года Анна Башта родилась в Тольятти. Она выступала за Россию до 2019 года.

На чемпионате мира 2023 года Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, из-за чего украинка была дисквалифицирована, так как это противоречило правилам. Однако позднее правила были изменены, а Харлан в качестве извинений получила уайлд-кард от МОК на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.