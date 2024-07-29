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Египет — Дания — результат матча 29 июля 2024 года, счёт 27:30, гандбол, Олимпиада-2024 в Париже

Чемпионы Рио-2016 датчане одержали вторую победу в мужском гандбольном турнире на ОИ
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Завершился матч 2-го тура группы B в рамках мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже. Вице-чемпионы Игр-2020 в Токио сборная Дании победила Египет со счётом 30:27 (19:9).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 2-й тур
29 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Египет
Окончен
27 : 30
Дания

Первый тайм закончился с перевесом датской команды в 10 мячей, но во втором отрезке египетская сборная навязала борьбу скандинавам и едва не сравняла счёт в матче, выиграв отдельную тридцатиминутку со счётом 18:11.

Это вторая победа датчан в двух матчах на ОИ, после которой они стали промежуточными лидерами группы B. Египтяне после выигрыша в стартовом матче у венгерской команды потерпели первое поражение на турнире.

Сегодня, 29 июля. состоятся ещё два матча группы B на олимпийском турнире в Париже, в которых встретятся команды Франции и Норвегии, а также Венгрии и Аргентины.

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