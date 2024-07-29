Британец Пидкок стал олимпийским чемпионом в маунтинбайке, он побеждал в Токио-2020

Британский велогонщик Томас Пидкок стал олимпийским чемпионом в маунтинбайке кросс-кантри на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция). Он повторил собственный успех прошлых Олимпийских игр, в Токио-2020 он также взял золото. Результат победителя — 1:26.22. Серебряную медаль завоевал француз Виктор Корецкий (1:26.31). Бронзовая медаль — у представителя ЮАР Алана Хатерли (1:26.33).
Пидкок принёс сборной Великобритании вторую золотую медаль, Корецкий завоевал для Франции 10-ю медаль в целом. У ЮАР — вторая медаль, ранее южноафриканские регбисты также завоевали бронзу.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 29 июля 2024
-
18:02
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:32
-
17:25
-
17:15
-
17:02
-
17:01
-
16:58
-
16:55
-
16:51
-
16:51
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:14
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:08
-
15:07
-
15:03
-
15:01
-
14:55