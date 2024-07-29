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Британец Пидкок стал олимпийским чемпионом в маунтинбайке, он побеждал в Токио-2020

Британец Пидкок стал олимпийским чемпионом в маунтинбайке, он побеждал в Токио-2020
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Британский велогонщик Томас Пидкок стал олимпийским чемпионом в маунтинбайке кросс-кантри на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция). Он повторил собственный успех прошлых Олимпийских игр, в Токио-2020 он также взял золото. Результат победителя — 1:26.22. Серебряную медаль завоевал француз Виктор Корецкий (1:26.31). Бронзовая медаль — у представителя ЮАР Алана Хатерли (1:26.33).

Олимпиада 2024. Велоспорт
Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал
29 июля 2024, понедельник. 15:10 МСК
Окончено
1
Великобритания
1:26:22
2
Франция
1:26:31
3
ЮАР
1:26:33

Пидкок принёс сборной Великобритании вторую золотую медаль, Корецкий завоевал для Франции 10-ю медаль в целом. У ЮАР — вторая медаль, ранее южноафриканские регбисты также завоевали бронзу.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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