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Бразилец Дарлан — лучший бомбардир первого раунда мужского волейбольного турнира Олимпиады

Бразилец Дарлан — лучший бомбардир первого раунда мужского волейбольного турнира Олимпиады
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Вчера, 28 июля, на Олимпиаде в Париже завершился 1-й тур группового этапа волейбольного турнира у мужчин. По его итогам лучшим бомбардиром стал бразилец Дарлан Соуза, набравший 25 очков в матче с Бразилией. Правда, это не помогло его команде: бразильцы уступили 1:3.

По 24 очка на счету немца Георга Гроцера в матче с Японией (3:2) и словенца Тончека Штерна в игре с Канадой (3:1). 23 очка набрал француз Тревор Клевено, вышедший на замену по ходу первого сета матча с Сербией. Франция выиграла этот матч со счётом 3:2.

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2-й тур мужского волейбольного турнира на Олимпиаде стартует завтра, 30 июля.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

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