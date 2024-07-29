Юнг стал первым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в личном конном троеборье

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершились соревнования в личном конном троеборье (конкур). Их победителем стал 41-летний немецкий спортсмен Михаэль Юнг.

Нельзя не отметить, что для Юнга это уже третье личное золото Олимпиады. Михаэль стал первым представителем данного вида, которому удалось добиться подобного достижения. Также Юнг является чемпионом мира 2010 года в личном первенстве.

В финале Парижа Юнг (21,80) опередил австралийца Кристофера Бёртона (22,40) и британку Лауру Коллетт (23,10).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.