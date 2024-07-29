БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Британского велогонщика освистали после победы на ОИ-2024. Он обошёл француза на финише

Британского велогонщика освистали после победы на ОИ-2024. Он обошёл француза на финише
Аудио-версия:
Комментарии

Британский велогонщик Томас Пидкок был освистан публикой после волевой победы в маунтинбайке кросс-кантри на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Победой Пидкока были недовольны в большинстве своём французские зрители, так как на золото домашней Олимпиады до самого финиша претендовал их соотечественник Виктор Корецкий.

Дело в том, что фаворит соревнований и прошлогодний чемпион Игр Пидкок в середине гонки, будучи лидером, проколол колесо. Однако этот факт не помешал Томасу нагнать группу, а уже перед самым финишем закрыть створ перед лидировавшим Корецким и завоевать очередное золото Игр. Факт обгона француза на последнем отрезке дистанции весьма не понравился французам: они открыто освистали Пидкока.

По информации комментатора France 2, сборная Франции собирается подать жалобу на действия Пидкока.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android