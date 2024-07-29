Звёздный британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на ковид на Олимпиаде-2024

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Представители сборной Великобритании по плаванию сообщают, что Пити почувствовал недомогание накануне вчерашнего финала на дистанции 100 метров брассом, пловец проснулся с ощущением лёгкого першения в горле, а через несколько часов после завоевания серебряной медали его состояние ухудшилось.

Дальнейшее участие Пити в олимпийских стартах сейчас находится под сомнением.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.