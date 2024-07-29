Японец Юто Хоригомэ стал чемпионом Олимпиады-2024 в уличном скейтбординге

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершились соревнования в уличном скейтбординге у мужчин. Их победителем стал 25-летний японец Юто Хоригомэ. Тем самым Юто защитил титул, завоёванный на Олимпиаде-2020 в Токио.

Стоит отметить, что перед финалом Хоригомэ занимал лишь седьмое место. Результат Юто в решающей стадии соревнований составил 281,14 балла. Серебро Игр-2024 завоевал представитель США Джаггер Итон, который уступил японцу лишь 0,1 балла. Тройку призёров замкнул ещё один американец Найджа Хастон.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.