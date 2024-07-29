БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Японец Юто Хоригомэ стал чемпионом Олимпиады-2024 в уличном скейтбординге

Японец Юто Хоригомэ стал чемпионом Олимпиады-2024 в уличном скейтбординге
Аудио-версия:
Комментарии

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершились соревнования в уличном скейтбординге у мужчин. Их победителем стал 25-летний японец Юто Хоригомэ. Тем самым Юто защитил титул, завоёванный на Олимпиаде-2020 в Токио.

Стоит отметить, что перед финалом Хоригомэ занимал лишь седьмое место. Результат Юто в решающей стадии соревнований составил 281,14 балла. Серебро Игр-2024 завоевал представитель США Джаггер Итон, который уступил японцу лишь 0,1 балла. Тройку призёров замкнул ещё один американец Найджа Хастон.

Олимпиада 2024. Скейтбординг
Мужчины. Улица. Финал
29 июля 2024, понедельник. 18:00 МСК
Окончено
1
Юто Хоригомэ
Япония
281.14
2
Джаггер Итон
США
281.04
3
Найджа Хастон
США
279.38

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Материалы по теме
Что не так с открытием Олимпиады? Собрали моменты, которые называют возмутительными
Что не так с открытием Олимпиады? Собрали моменты, которые называют возмутительными
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android