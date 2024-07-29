Неудачи российских теннисисток на ОИ, новый вариант для Соболева. Главное к вечеру
Во Франции продолжается летняя Олимпиада, «Спартак» и «Локомотив» могут обменяться футболистами, а хоккейное «Торпедо» объявило о подписании Вячеслава Войнова. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 июля.
Олимпиада
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Все новости и медальный зачёт Олимпиады в Париже доступны здесь
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Хоккей
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