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Неудачи российских теннисисток на ОИ, новый вариант для Соболева. Главное к вечеру

Во Франции продолжается летняя Олимпиада, «Спартак» и «Локомотив» могут обменяться футболистами, а хоккейное «Торпедо» объявило о подписании Вячеслава Войнова. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 июля.

Олимпиада

Все новости и медальный зачёт Олимпиады в Париже доступны здесь

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Теннис

Новак Джокович уверенно обыграл Рафаэля Надаля во втором круге Олимпиады в Париже

Диана Шнайдер объяснила своё поражение во втором круге Олимпиады

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Бокс/ММА

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Баскетбол

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Новичок ЦСКА Алекса Аврамович высказался о поражении Сербии в матче с США на Олимпиаде

Авто

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Тото Вольф категорично высказался о дисквалификации Расселла на ГП Бельгии

Волейбол

«У Арины небольшая звёздность прослеживается». Отец Федоровцевой — о популярности дочери

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Фигурное катание

МОК назвал дату вручения золота ОИ-2022 команде США после дисквалификации Валиевой

Туктамышева раскритиковала новую систему оценивания пятерных прыжков

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