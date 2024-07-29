Волейболистки из Китая одолели сборную США на групповом этапе Олимпиады-2024 в Париже

Женская сборная Китая по волейболу одолела команду США в матче 1-го тура группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Игра была проведена на стадионе «Париж-Юг».
Встреча, прошедшая в рамках группы A, завершилась со счётом 3:2 (25:20, 25:19, 17:25, 20:25, 15:13) в пользу Китая.
Помимо Китая и США, в группу А Олимпиады входят сборные Франции и Сербии. Они также проведут свой матч сегодня, 29 июля.
Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) победу одержала именно сборная США, серебро завоевала Бразилия, бронзу — Сербия.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 29 июля 2024
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