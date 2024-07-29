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Мужская сборная Японии завоевала золото в командном многоборье на Олимпиаде-2024

Мужская сборная Японии по спортивной гимнастике стала чемпионом Олимпиады-2024 в Париже (Франция) в командном многоборье. Серебро завоевала команда Китая, тройку призёров замкнули гимнасты из США.

Стоит отметить, что у Китая была реальная возможность завоевать золото, однако им помешало досадное падение Су Вейде на брусьях.

Спортивная гимнастика. Олимпиада-2024. Командное многоборье. Мужчины:

1. Сборная Японии — 259,594 балла.

2. Сборная Китая — 259,062.

3. Сборная США — 257,793.

В топ-6 соревнований также вошли команды Великобритании (255,527), Украины (254,761) и Италии (248,260).

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) победу в командном многоборье у мужчин одержала сборная олимпийского комитета России (ОКР). Японцы на тех Играх были вторыми, китайцы — третьими.