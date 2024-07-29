Пловец Давид Попович стал победителем Олимпиады-2024 на дистанции 200 м вольным стилем
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у мужчин на 200 метров вольным стилем. Его победителем и обладателем золота Игр-2024 стал двукратный чемпион мира и многократный чемпион Европы представитель Румынии Давид Попович.
Попович преодолел дистанцию за 1.44, 72. Серебряным призёром соревнований стал действующий чемпион мира в данной дисциплине британец Мэттью Ричардс. Тройку призёров замкнул представитель США Люк Хобсон.
Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал
29 июля 2024, понедельник. 21:40 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
1:44.72
2
Мэттью Ричардс
Великобритания
+0.02
3
Люк Хобсон
США
+0.07
Стоит отметить, что рекорд Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем до сих пор принадлежит легендарному американцу Майклу Фелпсу. Он поставил его на ОИ-2008 (1.42,96).
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.
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