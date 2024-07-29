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Пловец Давид Попович стал победителем Олимпиады-2024 на дистанции 200 м вольным стилем

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершился финальный заплыв у мужчин на 200 метров вольным стилем. Его победителем и обладателем золота Игр-2024 стал двукратный чемпион мира и многократный чемпион Европы представитель Румынии Давид Попович.

Попович преодолел дистанцию за 1.44, 72. Серебряным призёром соревнований стал действующий чемпион мира в данной дисциплине британец Мэттью Ричардс. Тройку призёров замкнул представитель США Люк Хобсон.

Стоит отметить, что рекорд Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем до сих пор принадлежит легендарному американцу Майклу Фелпсу. Он поставил его на ОИ-2008 (1.42,96).

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.