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Ольга Харлан принесла сборной Украины первую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже

Ольга Харлан принесла сборной Украины первую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже
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Сборная Украины завоевала первую медаль на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Бронзу в копилку национальной команды принесла олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле многократная чемпионка мира Ольга Харлан.

Харлан стала бронзовым призёром индивидуальных соревнований в женской сабле на Играх-2024. Во встрече за медаль Харлан со счётом 15:14 одолела представительницу Южной Кореи Себин Чой. Стоит отметить, что Себин Чой вела со счётом 11:5, однако опытной украинке удалось отыграться.

После победы в поединке за третье место Харлан не смогла сдержать эмоций и расплакалась. «Украина, я тебя люблю! Это для тебя», — позднее сказала Ольга в камеру.

Олимпиада 2024. Фехтование
Женщины. Сабля. Финал
29 июля 2024, понедельник. 22:45 МСК
Не началось

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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Новости. Олимпиада 2024
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