БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Канадка Макинтош уверенно выиграла заплыв на 400 м комплексом в финале Олимпиады-2024

Канадка Макинтош уверенно выиграла заплыв на 400 м комплексом в финале Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 400 м комплексным плаванием. Его победительницей стала действующая чемпионка мира в этой дисциплине представительница Канады Саммер Макинтош.

Макинтош преодолела дистанцию за 4.27,71. Серебро соревнований завоевала американка Кэти Граймс. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница США Эмма Уэйант.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 400 м комплекс. Финал
29 июля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
4:27.71
2
Кэти Граймс
США
+5.69
3
Эмма Уэйант
США
+7.22

Стоит отметить, что именно Макинтош в данный момент удерживает звание рекордсменки мира на дистанции 400 м комплексом. В мае 2024 года в Торонто она проплыла данную дистанцию за 4.24,38.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android