Канадка Макинтош уверенно выиграла заплыв на 400 м комплексом в финале Олимпиады-2024

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 400 м комплексным плаванием. Его победительницей стала действующая чемпионка мира в этой дисциплине представительница Канады Саммер Макинтош.

Макинтош преодолела дистанцию за 4.27,71. Серебро соревнований завоевала американка Кэти Граймс. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница США Эмма Уэйант.

Стоит отметить, что именно Макинтош в данный момент удерживает звание рекордсменки мира на дистанции 400 м комплексом. В мае 2024 года в Торонто она проплыла данную дистанцию за 4.24,38.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.