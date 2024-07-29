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Пловчиха Татьяна Смит стала чемпионкой Олимпиады-2024 на дистанции 100 м брассом

Пловчиха Татьяна Смит стала чемпионкой Олимпиады-2024 на дистанции 100 м брассом
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 м брассом. Его победительницей стала олимпийская чемпионка Токио-2020 на дистанции 200 м брассом представительница ЮАР Татьяна Смит.

Смит преодолела дистанцию за 1.05,28. Второй результат в финальном заплыве показала представительница Китая Тан Цяньтин, тройку призёров замкнула Мона Макшерри, представляющая Ирландию.

Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 100 м брасс. Финал
29 июля 2024, понедельник. 22:25 МСК
Окончено
1
Татьяна Смит
ЮАР
2
Тан Цяньтин
Китай
3
Мона Макшерри
Ирландия

Таким образом, Смит стала двукратной олимпийской чемпионкой. Также в активе спортсменки имеется золото с чемпионата мира — 2023 на дистанции 200 м брассом.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

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Новости. Олимпиада 2024
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