Пловчиха Татьяна Смит стала чемпионкой Олимпиады-2024 на дистанции 100 м брассом

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 м брассом. Его победительницей стала олимпийская чемпионка Токио-2020 на дистанции 200 м брассом представительница ЮАР Татьяна Смит.

Смит преодолела дистанцию за 1.05,28. Второй результат в финальном заплыве показала представительница Китая Тан Цяньтин, тройку призёров замкнула Мона Макшерри, представляющая Ирландию.

Таким образом, Смит стала двукратной олимпийской чемпионкой. Также в активе спортсменки имеется золото с чемпионата мира — 2023 на дистанции 200 м брассом.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.