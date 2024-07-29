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Итальянец Чеккон выиграл Олимпиаду-2024 на дистанции 100 м на спине. Мёрфи стал 3-м

Итальянец Чеккон выиграл Олимпиаду-2024 на дистанции 100 м на спине. Мёрфи стал 3-м
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На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у мужчин на дистанции 100 м на спине. Его победителем стал итальянский пловец Томас Чеккон. Он преодолел дистанцию ровно за 52 секунды.

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
29 июля 2024, понедельник. 22:22 МСК
Окончено
1
Томас Чеккон
Италия
2
Сюй Цзяюй
Китай
3
Райан Мёрфи
США

Плавание. Олимпиада-2024. Мужчины.100 м на спине. Финал:

1. Томас Чеккон (Италия) — 52.00.
2. Сюй Цзяюй (Китай) — 52.32.
3. Райан Мёрфи (США) — 52.39.

Нельзя не отметить, что именно Чеккону принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 м на спине. Он установил его в Будапеште в 2022 году (51,60). В то же время олимпийский рекорд остаётся за американцем Мёрфи (51,85 на Олимпиаде-2016 в Бразилии).

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

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Новости. Олимпиада 2024
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