Чикунова получит 2 млн рублей от ВФП. Чемпионка ОИ-2024 не превзошла её на 100 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова должна получить 2 млн рублей от Всероссийской федерации плавания (ВФП) за то, что проплыла дистанцию 100 м брассом быстрее олимпийской чемпионки 2024 года.

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) прошёл финальный заплыв у женщин на дистанции 100 м брассом. Его выиграла представительница ЮАР Татьяна Смит, преодолев дистанцию за 1.05,28. Чикунова же ранее выиграла аналогичную дистанцию за 1.05,26 на Кубке России.

Напомним, перед финалом Кубка России, который завершился в Екатеринбурге, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников объявил, что спортсмены, которые покажут результат выше или равный результатам чемпионов Парижа на аналогичных дистанциях, получат по 2 млн рублей от федерации.