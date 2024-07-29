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Волейболистки из Сербии уверенно обыграли француженок в 1-м туре Олимпиады-2024 в Париже

Волейболистки из Сербии уверенно обыграли француженок в 1-м туре Олимпиады-2024 в Париже
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Женская сборная Сербии по волейболу уверенно обыграла команду Франции в матче 1-го тура группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Игра была проведена на стадионе «Париж-Юг».

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
Сербия
Франция: Казот, Жардино, Боер, Ндье, Стоилькович, Жикёйль, Сильвес, Олинга-Андела, Респо, Ротар, Ба, Желин
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Узелац, Огненович, Куртагич, Алексич, Стеванович, Попович, Бошкович, Миленкович, Лозо

Встреча, прошедшая в рамках группы A, завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:22).

Помимо Сербии и Франции, в группу А Олимпиады у женщин входят сборные США и Китая. Ранее китаянки в пяти партиях одолели американок.

Стоит отметить, что сербские волейболистки на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) завоевали бронзовые медали. Американки выиграли турнир. Сборная Бразилии завоевала серебро.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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