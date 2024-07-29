Директор церемонии открытия ОИ-2024: сожалеем, что кого-то обидели. Но мы не оправдываемся

Директор церемонии открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) Тьерри Ребуль заявил, что не считает нужным оправдываться за некоторые перформансы внутри прошедшего шоу.

«Мы сказали, что сожалеем, если кого-то обидели. Но мы не оправдываемся, будто в чём-то ошиблись. Ошибиться было невозможно. 87% французов церемония открытия понравилась, поэтому я не уверен, что католиков было всего 13%.

Мы хотели рассказать, что такое Франция: свобода, равенство, братство. Свобода включает в себя свободу творчества. Не было никакого желания шокировать», — приводит слова RMC Sport.

Напомним, организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

Консервативные политики и представители религиозных организаций раскритиковали увиденное. Они увидели в выступлении высмеивание религиозных символов и неуважение к христианству.