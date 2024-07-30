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Олимпиада 2024 в Париже: медальный зачёт на 29 июля, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 29 июля, таблица
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Завершился четвёртый соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. 29 июля было разыграно 17 комплектов медалей в 11 видах спорта: в стрельбе из пневматического оружия, конном спорте, прыжках в воду, маунтинбайке, дзюдо, стрельбе из лука, скейтбординге, гребном слаломе, спортивной гимнастике, плавании и фехтовании.

По итогам соревнований сборная Японии упрочила своё лидерство в медальном зачёте Игр, в её активе 12 медалей (шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые). С четвёртого на второе место вырвалась Франция (5 + 8 + 3). Тройку лучших замыкает команда Китая (5 + 5 + 2).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 29 июля 2024 года.

Медальный зачёт Олимпиады-2024 на 29 июля

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. На 29 июля ими не было завоёвано ни одной награды.

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