Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 29 июля

29 июля состоялся очередной игровой день женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Олимпиада-2024. Группа A. Тур 1:

Китай – США – 3:2 (25:20, 25:19, 17:25, 20:25, 15:13).

Сербия – Франция – 3:0 (25:17, 25:17, 25:22).

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) у женщин победу одержала именно сборная США по волейболу, серебро завоевала Бразилия, бронзу — Сербия.