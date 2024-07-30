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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги третьего дня

Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги третьего дня
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29 июля 2024 года на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м:

  1. Хё Чин Пан (Южная Корея)
  2. Юйтин Хуан (Китай)
  3. Одри Гонья (Швейцария)

Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Вышка. 10 м:

  1. Китай
  2. Великобритания
  3. Канада

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур:

  1. Великобритания
  2. Франция
  3. Япония

Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м:

  1. Шэн Лихао (Китай)
  2. Виктор Линдгрен (Швейцария)
  3. Миран Маричич (Хорватия)

Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри:

  1. Великобритания
  2. Франция
  3. ЮАР

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур:

  1. Михаэль Юнг (Германия)
  2. Кристофер Бёртон (Австралия)
  3. Лаура Коллетт (Великобритания)

Скейтбординг. Мужчины. Стрит:

  1. Юто Хоригомэ (Япония)
  2. Джаггер Итон (США)
  3. Найджа Хастон (США)

Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство:

  1. Южная Корея
  2. Франция
  3. Турция

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночки:

  1. Николя Жестен (Франция)
  2. Адам Бёрджесс (Великобритания)
  3. Матей Бенюш (Словакия)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье:

  1. Япония
  2. Китай
  3. США

Дзюдо. Женщины, до 57 кг:

  1. Криста Дегучи (Канада)
  2. Ха Ми Ми (Южная Корея)
  3. Сара-Леони Сизик (Франция)
  4. Харука Фунакубо (Япония)

Дзюдо. Мужчины, до 73 кг:

  1. Хидаят Гейдаров (Азербайджан)
  2. Жоан-Бенжамен Габа (Франция)
  3. Соити Хасимото (Япония)
  4. Адиль Османов (Молдавия)

Плавание. 400 м комплексом. Женщины:

  1. Саммер Макинтош (Канада)
  2. Кэти Граймс (США)
  3. Эмма Уэйант (США)

Плавание. 200 м кролем. Мужчины:

  1. Давид Попович (Румыния)
  2. Мэттью Ричардс (Великобритания)
  3. Люк Хобсон (США)

Плавание. 100 м на спине. Мужчины:

  1. Томас Чеккон (Италия)
  2. Сюй Цзяюй (Китай)
  3. Райан Мёрфи (США)

Плавание. 100 м брассом. Женщины:

  1. Татьяна Смит (ЮАР)
  2. Тан Цяньтин (Китай)
  3. Мона Макшерри (Ирландия)

Плавание. 200 м кролем. Женщины:

  1. Молли О'Кэллахан (Австралия)
  2. Ариарне Титмус (Австралия)
  3. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг)

Фехтование. Женщины, сабля:

  1. Манон Брюне (Франция)
  2. Сара Бальзер (Франция)
  3. Ольга Харлан (Украина)

Фехтование. Мужчины, рапира:

  1. Ка Лун Чэун (Гонконг)
  2. Филиппо Макки (Италия)
  3. Ник Иткин (США).
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