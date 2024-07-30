Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги третьего дня

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29 июля 2024 года на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м:

Хё Чин Пан (Южная Корея) Юйтин Хуан (Китай) Одри Гонья (Швейцария)

Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Вышка. 10 м:

Китай Великобритания Канада

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур:

Великобритания Франция Япония

Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м:

Шэн Лихао (Китай) Виктор Линдгрен (Швейцария) Миран Маричич (Хорватия)

Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри:

Великобритания Франция ЮАР

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур:

Михаэль Юнг (Германия) Кристофер Бёртон (Австралия) Лаура Коллетт (Великобритания)

Скейтбординг. Мужчины. Стрит:

Юто Хоригомэ (Япония) Джаггер Итон (США) Найджа Хастон (США)

Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство:

Южная Корея Франция Турция

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночки:

Николя Жестен (Франция) Адам Бёрджесс (Великобритания) Матей Бенюш (Словакия)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье:

Япония Китай США

Дзюдо. Женщины, до 57 кг:

Криста Дегучи (Канада) Ха Ми Ми (Южная Корея) Сара-Леони Сизик (Франция) Харука Фунакубо (Япония)

Дзюдо. Мужчины, до 73 кг:

Хидаят Гейдаров (Азербайджан) Жоан-Бенжамен Габа (Франция) Соити Хасимото (Япония) Адиль Османов (Молдавия)

Плавание. 400 м комплексом. Женщины:

Саммер Макинтош (Канада) Кэти Граймс (США) Эмма Уэйант (США)

Плавание. 200 м кролем. Мужчины:

Давид Попович (Румыния) Мэттью Ричардс (Великобритания) Люк Хобсон (США)

Плавание. 100 м на спине. Мужчины:

Томас Чеккон (Италия) Сюй Цзяюй (Китай) Райан Мёрфи (США)

Плавание. 100 м брассом. Женщины:

Татьяна Смит (ЮАР) Тан Цяньтин (Китай) Мона Макшерри (Ирландия)

Плавание. 200 м кролем. Женщины:

Молли О'Кэллахан (Австралия) Ариарне Титмус (Австралия) Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг)

Фехтование. Женщины, сабля:

Манон Брюне (Франция) Сара Бальзер (Франция) Ольга Харлан (Украина)

Фехтование. Мужчины, рапира: