Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги третьего дня

29 июля 2024 года на летней Олимпиаде — 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.
Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м:
- Хё Чин Пан (Южная Корея)
- Юйтин Хуан (Китай)
- Одри Гонья (Швейцария)
Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Вышка. 10 м:
- Китай
- Великобритания
- Канада
Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур:
- Великобритания
- Франция
- Япония
Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м:
- Шэн Лихао (Китай)
- Виктор Линдгрен (Швейцария)
- Миран Маричич (Хорватия)
Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри:
- Великобритания
- Франция
- ЮАР
Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур:
- Михаэль Юнг (Германия)
- Кристофер Бёртон (Австралия)
- Лаура Коллетт (Великобритания)
Скейтбординг. Мужчины. Стрит:
- Юто Хоригомэ (Япония)
- Джаггер Итон (США)
- Найджа Хастон (США)
Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство:
- Южная Корея
- Франция
- Турция
Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночки:
- Николя Жестен (Франция)
- Адам Бёрджесс (Великобритания)
- Матей Бенюш (Словакия)
Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье:
- Япония
- Китай
- США
Дзюдо. Женщины, до 57 кг:
- Криста Дегучи (Канада)
- Ха Ми Ми (Южная Корея)
- Сара-Леони Сизик (Франция)
- Харука Фунакубо (Япония)
Дзюдо. Мужчины, до 73 кг:
- Хидаят Гейдаров (Азербайджан)
- Жоан-Бенжамен Габа (Франция)
- Соити Хасимото (Япония)
- Адиль Османов (Молдавия)
Плавание. 400 м комплексом. Женщины:
- Саммер Макинтош (Канада)
- Кэти Граймс (США)
- Эмма Уэйант (США)
Плавание. 200 м кролем. Мужчины:
- Давид Попович (Румыния)
- Мэттью Ричардс (Великобритания)
- Люк Хобсон (США)
Плавание. 100 м на спине. Мужчины:
- Томас Чеккон (Италия)
- Сюй Цзяюй (Китай)
- Райан Мёрфи (США)
Плавание. 100 м брассом. Женщины:
- Татьяна Смит (ЮАР)
- Тан Цяньтин (Китай)
- Мона Макшерри (Ирландия)
Плавание. 200 м кролем. Женщины:
- Молли О'Кэллахан (Австралия)
- Ариарне Титмус (Австралия)
- Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг)
Фехтование. Женщины, сабля:
- Манон Брюне (Франция)
- Сара Бальзер (Франция)
- Ольга Харлан (Украина)
Фехтование. Мужчины, рапира:
- Ка Лун Чэун (Гонконг)
- Филиппо Макки (Италия)
- Ник Иткин (США).