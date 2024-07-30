Соревнования по сёрфингу на Олимпиаде перенесли из-за погодных условий

Соревнования третьего отборочного раунда турнира по сёрфингу среди женщин на Олимпиаде перенесли из-за погодных условий.

«После четырёх с лишним часов идеальных условий в Теахупоо ветер начал дуть на берег, а дождь шёл сбоку, превращая и без того опасный прибой в нечто гораздо худшее и совершенно неоспоримое. В результате третий отборочный раунд в женском сёрфинге был перенесён», — говорится в заявлении на официальном сайте Олимпиады.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

От России на Олимпийских играх в Париже принимают участие 15 спортсменов, которые были допущены Международным олимпийским комитетом.

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