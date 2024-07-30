БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 29 июля

Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 29 июля
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня на ОИ-2024.

Группа B
Франция – Италия – 9:8
США – Испания – 11:13

Группа A
Китай – Нидерланды – 11:15
Венгрия – Канада – 12:7.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Материалы по теме
Медальный зачёт Олимпиады — это какое-то безумие. США не входят даже в топ-5!
Медальный зачёт Олимпиады — это какое-то безумие. США не входят даже в топ-5!

Веснина показала номер в Олимпийской деревне ОИ-2024

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android