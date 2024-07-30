Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 29 июля

В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня на ОИ-2024.
Группа B
Франция – Италия – 9:8
США – Испания – 11:13
Группа A
Китай – Нидерланды – 11:15
Венгрия – Канада – 12:7.
На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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