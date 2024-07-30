Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 29 июля

В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня на ОИ-2024.

Группа B

Франция – Италия – 9:8

США – Испания – 11:13

Группа A

Китай – Нидерланды – 11:15

Венгрия – Канада – 12:7.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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