В Федерации фехтования России отреагировали на объятья украинки Харлан с Анной Баштой

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался по поводу объятий украинской фехтовальщицы Ольги Харлан с россиянкой Анной Баштой, которая выступает за сборную Азербайджана. В поединке на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) Харлан победила со счётом 15:6.

«Это цирк. Помню, на конгрессе Международной федерации фехтования в Лозанне осенью 2022 года Харлан и Башта сидели вместе, мило беседовали. Я тогда подошёл к Ольге и спросил, не страшно ли ей, что их сейчас сфотографируют и у нее из-за этого будут проблемы. Она ответила, что Анна ведь из Азербайджана, а вот неприятности могут быть из-за того, что я подошёл к ней. У меня это вызвало смех, ведь на самом деле это я родился в Баку, а Башта просто имеет спортивное гражданство. Ничего, посмеялись, такой вот цирк получился», — приводит слова Мамедова «Риа Новости Спорт».

Харлан стала бронзовым призёром индивидуальных соревнований в женской сабле на Играх-2024.

На чемпионате мира 2023 года Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой, из-за чего украинка была дисквалифицирована, так как это противоречило правилам. Однако позднее правила были изменены, а Харлан в качестве извинений получила уайлд-кард от МОК на Олимпиаду в Париже.

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