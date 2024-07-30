Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 30 июля

30 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи 3-го тура группового этапа в обеих группах.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины.

Расписание матчей 30 июля, время московское

Группа A, 10:00 — Германия — Словения

Группа A, 12:00 — Норвегия — Южная Корея

Группа B, 15:00 — Нидерланды — Испания

Группа B, 17:00 — Венгрия — Ангола

Группа B, 20:00 — Франция — Бразилия

Группа A, 22:00 — Швеция — Дания

В женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест. По итогам двух первых туров по две победы одержали сборные Швеции и Франции, по два поражения потерпели Германия и Испания, на турнире пока не зафиксировано ни одного ничейного результата.