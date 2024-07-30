Мужской триатлон на Олимпиаде-2024 перенесён на другой день из-за качества воды в Сене

Соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже официально перенесены на другой день и теперь по плану должны начаться в среду, 31 июля, в 11:45 мск — после женской гонки, которая запланирована в этот же день в 9:00 мск.

Изначально мужской триатлон должен был пройти сегодня, 30 июля, с началом в 9:00 мск. В случае дальнейших проблем с проведением гонки резервным днём остаётся 2 августа.

Ранее из-за плохого качества воды в Сене, где должен пройти заплыв триатлонистов, не состоялись тренировки в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Организаторы Олимпийских игр — 2024 объясняют причину загрязнения воды проливным дождём, который прошёл в пятницу и субботу (26–27 июля) в Париже.