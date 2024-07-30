Гауфф недовольна жильём на ОИ, в Норвегии могут отменить VAR. Главное к утру
Американская теннисистка Кори Гауфф выразила недовольство жильём на Олимпийских играх – 2024 в Париже, в норвежском футболе могут отменить VAR в 2025 году из-за недовольства болельщиков, защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс может перейти в «Болонью». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Вторая ракетка мира Кори Гауфф оригинально выразила недовольство жильём на Олимпиаде-2024.
- В норвежском футболе могут отменить VAR в 2025 году из-за недовольства болельщиков.
- Хуммельс всё ещё может перейти в «Болонью», защитник оценивает целесообразность трансфера.
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