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30 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады

Гауфф недовольна жильём на ОИ, в Норвегии могут отменить VAR. Главное к утру
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Американская теннисистка Кори Гауфф выразила недовольство жильём на Олимпийских играх – 2024 в Париже, в норвежском футболе могут отменить VAR в 2025 году из-за недовольства болельщиков, защитник «Боруссии» (Дортмунд) Матс Хуммельс может перейти в «Болонью». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Вторая ракетка мира Кори Гауфф оригинально выразила недовольство жильём на Олимпиаде-2024.
  2. В норвежском футболе могут отменить VAR в 2025 году из-за недовольства болельщиков.
  3. Хуммельс всё ещё может перейти в «Болонью», защитник оценивает целесообразность трансфера.
  4. Мухаммад Мокаев исключён из ростера UFC.
  5. Гурцкая рассказал о драке между футболистами «Пари НН».
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