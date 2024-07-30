Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 30 июля
Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдёт очередной соревновательный день в плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Олимпиада-2024. Плавание
Расписание заплывов 30 июля
Утренняя сессия:
- 12:00. 200 м баттерфляй (мужчины). Квалификация;
- 12:17. 100 м вольным стилем (мужчины). Квалификация;
- 12:51. 1500 м вольным стилем (женщины). Квалификация;
- 13:47. 100 м вольным стилем (женщины). Квалификация;
- 14:20. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Квалификация;
- 14:01. 200 м брассом (мужчины). Квалификация;
Вечерняя сессия:
- 21:30. 100 м вольным стилем (мужчины). Полуфиналы;
- 21:42. 200 м баттерфляй (мужчины). Полуфиналы;
- 21:56. Плавание. 100 м на спине. Женщины. Финал;
- 22:02. Плавание. 800 м кролем. Мужчины. Финал;
- 22:25. 100 м вольным стилем (женщины). Полуфиналы;
- 22:40. 200 м брассом (мужчины). Полуфиналы;
- 23:01. Плавание. 4х200 м кролем. Мужчины. Финал.
Сегодня в Париже разыграют 14 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в девяти различных видах спорта: триатлоне, настольном теннисе, сёрфинге, регби-7, дзюдо, стрельбе, плавании, спортивной гимнастике и фехтовании.
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