Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 30 июля

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Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдёт очередной соревновательный день в плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Олимпиада-2024. Плавание

Расписание заплывов 30 июля

Утренняя сессия:

12:00. 200 м баттерфляй (мужчины). Квалификация;

12:17. 100 м вольным стилем (мужчины). Квалификация;

12:51. 1500 м вольным стилем (женщины). Квалификация;

13:47. 100 м вольным стилем (женщины). Квалификация;

14:20. Мужчины. Эстафета 4х200 м вольным стилем. Квалификация;

14:01. 200 м брассом (мужчины). Квалификация;

Вечерняя сессия:

21:30. 100 м вольным стилем (мужчины). Полуфиналы;

21:42. 200 м баттерфляй (мужчины). Полуфиналы;

21:56. Плавание. 100 м на спине. Женщины. Финал;

22:02. Плавание. 800 м кролем. Мужчины. Финал;

22:25. 100 м вольным стилем (женщины). Полуфиналы;

22:40. 200 м брассом (мужчины). Полуфиналы;

23:01. Плавание. 4х200 м кролем. Мужчины. Финал.

Сегодня в Париже разыграют 14 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в девяти различных видах спорта: триатлоне, настольном теннисе, сёрфинге, регби-7, дзюдо, стрельбе, плавании, спортивной гимнастике и фехтовании.