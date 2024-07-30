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Волейболист Стояновский рассказал, что ему тяжело наблюдать за новостями из Парижа

Волейболист Стояновский рассказал, что ему тяжело наблюдать за новостями из Парижа
Олег Стояновский
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Российский волейболист Олег Стояновский рассказал о том, что ему тяжело наблюдать за Олимпиадой-2024, так как он не смог принять в ней участие.

«До сих пор тяжело видеть телесюжеты из олимпийского Парижа, особенно когда это касается твоего вида спорта. Ты понимаешь, что мог быть там, и это неприятно, хотя я более-менее свыкся с ситуацией, но до конца этого невозможно сделать. У нас есть много других соревнований, помимо Олимпиады. Но Игры, конечно, являются главным стартом жизни. Надеюсь, что в 2028 году в Лос-Анджелесе у нас будет возможность выступить», — приводит слова Стояновского ТАСС.

На Играх-2020 в Токио (Япония) Стояновский в паре с Лешуковым завоевали серебряные медали в соревнованиях по пляжному волейболу. На Олимпиаду-2024 пару не допустили.

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