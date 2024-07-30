Тренер велогонщицы Дроновой: у Тамары был ушиб. Отёк уходит, готовимся к следующему старту

Российская велогонщица Тамара Дронова восстановилась после падения в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2024. Спортсменка собирается выступить в групповой гонке 4 августа.

«Сейчас с Тамарой всё в порядке, позавчера она работала на велостанке, а вчера уже провели полноценную тренировку в пригороде Парижа. У неё был ушиб, поэтому пришлось использовать мази. Отёк уходит, до гонки он сойдёт. Готовимся к следующему старту, всё хорошо», — приводит слова тренера спортсменки и её мужа Владислава Дронова ТАСС.

Напомним, 27 июля, Тамара Дронова заняла 21-е место в шоссейной гонке с раздельного старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Дронова отстала от победительницы на 4 минуты и 3 секунды.