Саблистка из Египта выступила на Олимпиаде-2024 на седьмом месяце беременности

Египетская саблистка Нада Хафез выступила на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) на седьмом месяце беременности. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

«На самом деле на помосте нас было трое! Это были я, моя соперница и мой ещё не появившийся на свет малыш! У меня и моего ребенка было немало трудностей — как физических, так и эмоциональных. Мне повезло, что я разделила доверие моего мужа и моей семьи», — написала спортсменка в социальных сетях.

Спортсменке удалось дойти стадии 1/8 финала. Там Хафез уступила сопернице из Южной Кореи Чон Хаюнг со счётом 7:15.

Напомним, Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.