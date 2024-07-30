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Германия — Словения — результат матча 30 июля 2024 года, счёт 41:22, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Немецкие гандболистки одержали уверенную победу над Словенией на Олимпиаде-2024
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Гандболистки сборной Германии одержали уверенную победу над сборной Словении в матче 3-го тура Олимпиады-2024. Счёт — 41:22.

Первый период противостояния закончился со счётом также в пользу немецких гандболисток (16:9). Это первая победа сборной Германии в Париже. Ранее представители бундестим потерпели поражение от Швеции (28:31), а затем проиграли и Южной Корее (22:23). Сейчас команда занимает промежуточное второе место в группе А.

Олимпиада 2024. Гандбол
Женщины. Группа А. 3-й тур. Германия — Словения
30 июля 2024, вторник. 10:00 МСК
Окончено

Накануне немецкие гандболисты обыграли сборную Японии в матче 2-го тура группы А на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) со счётом 37:26 (21:10, 16:16). В понедельник на Олимпиаде также встречались гандбольные сборные Словении и Хорватии. Игра закончилась со счётом 31:29 (13:13) в пользу словенских гандболистов.

Олимпиада-2024. Гандбол (ж). Турнирная сетка
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