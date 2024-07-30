БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Британский гимнаст Уитлок — о россиянах на ОИ-2024: они были бы близки к вершине

Британский гимнаст Уитлок — о россиянах на ОИ-2024: они были бы близки к вершине
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион британский гимнаст Макс Уитлок заявил, что российские гимнасты на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) смогли бы бороться за самые высокие награды.

«Конечно, они чрезвычайно сильные соперники, когда речь заходит о любых соревнованиях. Думаю, здесь весьма высокая конкуренция, так что сложно сказать, становится ли [путь к пьедесталу] доступнее. Но если бы они (россияне) участвовали, то можно предположить, что они были бы близки к вершине», – приводит слова Уитлока Reuters.

Накануне в финале командного многоборья у мужчин победу одержала сборная Японии. Представители Страны восходящего солнца набрали 259,594 балла. Гимнасты из Великобритании заняли четвёртое место. До бронзы Олимпиады им не хватило больше двух баллов.

Олимпиада 2024. Спортивная гимнастика
Мужчины. Командное многоборье. Финал
29 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Окончено
1
Япония
259.594
2
Китай
259.062
3
США
257.793
Материалы по теме
Даня, не подведи Россию! Расписание четвёртого дня Олимпиады-2024
Даня, не подведи Россию! Расписание четвёртого дня Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android