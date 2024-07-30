Британский гимнаст Уитлок — о россиянах на ОИ-2024: они были бы близки к вершине

Трёхкратный олимпийский чемпион британский гимнаст Макс Уитлок заявил, что российские гимнасты на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) смогли бы бороться за самые высокие награды.
«Конечно, они чрезвычайно сильные соперники, когда речь заходит о любых соревнованиях. Думаю, здесь весьма высокая конкуренция, так что сложно сказать, становится ли [путь к пьедесталу] доступнее. Но если бы они (россияне) участвовали, то можно предположить, что они были бы близки к вершине», – приводит слова Уитлока Reuters.
Накануне в финале командного многоборья у мужчин победу одержала сборная Японии. Представители Страны восходящего солнца набрали 259,594 балла. Гимнасты из Великобритании заняли четвёртое место. До бронзы Олимпиады им не хватило больше двух баллов.
- 30 июля 2024
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