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Сербия завоевала первое золото Олимпиады-2024, выиграв в соревнованиях по стрельбе

Сербия завоевала первое золото Олимпиады-2024, выиграв в соревнованиях по стрельбе
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Сборная Сербии стала победителем микст-соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров. В споре за золотые награды Олимпиады-2024 сербы оказались точнее представителей Турции. Счёт — 16:14.

Олимпиада 2024. Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
30 июля 2024, вторник. 10:50 МСК
Окончено
1
Сербия
2
Турция

Победа в соревнованиях по стрельбе открыла счёт медалям Сербии на Олимпийских играх в Париже. Золото стране принесли Дамир Микеч и Зорана Арунович.

В поединке за бронзу турнира сошлись представители Индии и Южной Кореи. Со счётом 16:10 сильнее оказались индийцы Ману Бхакер и Сарабджот Сингх.

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