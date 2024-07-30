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Актёр, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады, принёс извинения

Актёр, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады, принёс извинения
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Актёр Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, принёс извинения. Он отметил, что не хотел никому причинить зла.

«Мне очень жаль, если это кого-то шокировало. Это было не совсем то, что я хотел сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас.

Я пересмотрел кадры. Они показались мне очень невинными», — приводит слова Катерина CNN.

Церемония открытия ОИ-2024 стала первой в истории летних Игр, которая прошла не на стадионе, а в самом центре города. Вместо обычного парада атлетов была лодочная регата по Сене, а шоу превратилось в настоящий спектакль, разбросанный по всему центру Парижа.

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