Актриса, сыгравшая Аполлона на церемонии открытия ОИ-2024, сообщила об угрозах смертью

Актриса и диджей Барбара Бутч, исполнившая роль коронованного Аполлона на пиру греческих богов на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, подала жалобу после угроз смертью, которые ей начали поступать.

«Барбара Бутч осуждает эту отвратительную ненависть, изливаемую через экраны телефонов против того, кем она является и за что она выступает. Сегодня она подаёт жалобу на эти действия, независимо от того, совершены ли они гражданами её страны или иностранцами. Также она намерена подать в суд на любого, кто в будущем попытается запугать ее», — приводит слова адвоката актрисы Одри Мселлати Le Monde.

В комментарии к этому письму сама Бутч объяснила, что приняла это решение в связи с эскалацией насилия и киберзапугивания.

«Сообщения, которые я получаю, становятся всё более экстремальными. Мне никогда не было стыдно за то, кто я есть, и я беру ответственность за всё, включая свой художественный выбор. Всю свою жизнь я отказывалась быть жертвой: я не буду молчать. Я не боюсь тех, кто прячется за ширмой или псевдонимом, чтобы излить свою ненависть и разочарование. Я буду сражаться с ними, не дрогнув», — написала Бутч.

Напомним, после церемонии открытия разгорелся скандал, связанный с тем, что некоторые сцены из представления оскорбили христианские общины, в частности пародия на «Тайную вечерю» с участием дрэг-квин*.

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