Фото бразильского сёрфера с Олимпиады-2024, которое поразило весь мир

Сегодня, 30 июля, по всему миру разлетелась фотография бразильского сёрфера Габриэля Медины, которая была сделана на Олимпиаде-2024. На кадрах видно, что спортсмен в буквальном смысле воспарил над землёй вместе со своей доской.

Габриэль Медина Фото: olympics.com

В пятом заплыве третьего раунда соревнований он был сильнее своего японского соперника Каноа Игараши.

Ранее актёр Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, принёс извинения. Он отметил, что не хотел никому причинить зла. Церемония открытия ОИ-2024 стала первой в истории летних Игр, которая прошла не на стадионе, а в самом центре города. Вместо обычного парада атлетов была лодочная регата по Сене, а шоу превратилось в настоящий спектакль, разбросанный по всему центру Парижа.