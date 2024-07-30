Сборная Италии по волейболу разгромила Египет и одержала вторую победу на Олимпиаде-2024

Сборная Италии одержала победу в матче 2-го тура волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Скуадра аддзура» была сильнее представителей Египта — 3:0 (25:16, 25:16, 25:20).

Ранее, в 1-м туре Олимпиады, Италия в четырёх сетах обыграла Бразилию — 3:1 (25:23, 27:25, 18:25, 25:21). На данный момент итальянцы возглавляют группу, набрав три очка. В следующем туре им предстоит встретиться с командой из Польши. Матч должен состояться 3 августа.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.