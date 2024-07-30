Тренер женской сборной США Кирай: волейбол — это игра хаоса и случайностей

Главный тренер сборной США Карч Кирай прокомментировал первый матч своей команды на Олимпиаде-2024. Американки в пяти партиях уступили сборной Китая.

«Если взглянуть на статистику, можно увидеть, как близки были команды, разница была очень тонкой. Нам есть что улучшать в нашей игре, но мы приближаемся к уровню, на который мы способны.

Волейбол— это игра хаоса и случайностей. В этом матче были некоторые случайные моменты, которые мы могли лучше контролировать. Но я уверен, что мы на правильном пути. Я хочу отдать должное своей команде за то, что она боролась до конца. Сборная Китая — очень хорошая команда, очень нелегко догнать её со счета 0:2 по партиям», – сказал Кирай в интервью Volleyball World.