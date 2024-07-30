БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Тренер женской сборной США Кирай: волейбол — это игра хаоса и случайностей

Тренер женской сборной США Кирай: волейбол — это игра хаоса и случайностей
Комментарии

Главный тренер сборной США Карч Кирай прокомментировал первый матч своей команды на Олимпиаде-2024. Американки в пяти партиях уступили сборной Китая.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 18:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
Китай
США: Поултер, Скиннер, Вонг-Орантес, Карлини, Ларсон-Бурбах, Дрюс, Томпсон, Вашингтон, Реттке, Пламмер, Робинсон, Огбогу
Китай: Юань, Чжу, Линьюй, И, Сянюй, Юаньюань, Чаннин, Инин, Исинь, Ся, Мэнцзе, Мэнцзе

«Если взглянуть на статистику, можно увидеть, как близки были команды, разница была очень тонкой. Нам есть что улучшать в нашей игре, но мы приближаемся к уровню, на который мы способны.

Волейбол— это игра хаоса и случайностей. В этом матче были некоторые случайные моменты, которые мы могли лучше контролировать. Но я уверен, что мы на правильном пути. Я хочу отдать должное своей команде за то, что она боролась до конца. Сборная Китая — очень хорошая команда, очень нелегко догнать её со счета 0:2 по партиям», – сказал Кирай в интервью Volleyball World.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android