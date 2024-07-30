Мелисса Варгас — лучший бомбардир первого раунда женского волейбольного турнира Олимпиады

Вчера, 29 июля, на Олимпиаде в Париже завершился 1-й тур группового этапа волейбольного турнира у женщин. По его итогам лучшим бомбардиром стала диагональная сборной Турции Мелисса Варгас, набравшая 30 очков в матче с Нидерландами. Турчанки отыгрались со счёта 0:2 и победили в пяти сетах.

29 очков на счету американки Андреа Дрюс в матче с Китаем (2:3). По 26 очков набрали японка Сарина Кога и китаянка Ли Йиньйинь. 25 очков заработала итальянка Паола Эгону.

Варгас — натурализованная кубинка, выступающая за сборную Турции. При ней турчанки выиграли Лигу наций — 2023 и чемпионат Европы в том же году.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.