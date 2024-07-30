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МОК — об отмене триатлона: мы не можем контролировать погоду, но всё стабилизируется

МОК — об отмене триатлона: мы не можем контролировать погоду, но всё стабилизируется
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В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили уверенность в нормализации условий для проведения соревнований по триатлону на Олимпиаде-2024. Об этом на пресс-конференции рассказал спортивный директор организации Кит Макконнелл.

«Мы находимся в тесном контакте. Спортсмены первыми узнали о сложившейся ситуации. Мы ставим интересы участвующих на первое место.

Но мы не можем контролировать погоду, которая оказывает серьёзное влияние на состояние воды. Но мы уверены, что качество воды в Сене нормализуется. И что соревнования пройдут на достойном уровне», — приводит слова Макконнелла пресс-служба МОК.

Ранее стало известно, что соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде перенесены на другой день из-за плохого качества воды в Сене. По плану они должны начаться 31 июля в 11:45 мск — после женской гонки, которая запланирована на этот же день, на 9:00 мск.

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