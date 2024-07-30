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Норвегия — Южная Корея — результат матча 30 июля 2024 года, счёт 26:20, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Норвежские гандболистки обыграли Южную Корею в матче 2-го тура Олимпиады-2024
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Женская сборная Норвегии по гандболу в матче 2-го тура группового этапа Олимпиады-2024 в Париже (Франция) обыграла сборную Южной Кореи. Счёт — 26:20.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 12:00 МСК
Норвегия
Окончен
26 : 20
Южная Корея

Это вторая победа скандинавской сборной в олимпийском турнире. Ранее в группе А была повержена сборная Дании (27:18). На Олимпиаде сборная Норвегии также потерпела поражение от Швеции (28:32). Следующий матч норвежки проведут 1 августа против Словении.

Сборная Норвегии дважды выигрывала Олимпийские игры. Это случилось в 2008 году в Пекине (Китай) и в 2012 году в Лондоне (Великобритания). На Играх-2020 в Токио (Япония) команда завоевала бронзовые награды.

Ранее гандболистки сборной Германии одержали уверенную победу над сборной Словении в матче 3-го тура Олимпиады-2024. Счёт — 41:22.

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