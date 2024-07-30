БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты соревнований 30 июля

Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты соревнований 30 июля
Комментарии

Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) состоялись очередные соревнования в академической гребле. «Чемпионат» знакомит вас с результатами дня.

Определились финалисты у мужчин и женщин в парных двойках, участники полуфиналов в одиночках. Прошли утешительные заезды и в четвёрках.

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.
Результаты соревнований 30 июля:

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Одиночка. 1/4 финала
30 июля 2024, вторник. 10:30 МСК
Окончено
1
Эмма Твигг
Новая Зеландия
7:26.89, SA/B
2
Каролин Флорейн
Нидерланды
7:29.07, SA/B
3
Тара Ригни
Австралия
7:30.57, SA/B
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Одиночка. 1/4 финала
30 июля 2024, вторник. 11:10 МСК
Окончено
1
Германия
6:45.32, SA/B
2
Бельгия
6:46.26, SA/B
3
Румыния
6:46.32, SA/B
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Двойка парная. Полуфиналы А/В
30 июля 2024, вторник. 11:50 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
6:49.49, FA
2
Нидерланды
6:50.20, FA
3
Франция
6:51.30, FA
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы А/В
30 июля 2024, вторник. 12:10 МСК
Окончено
1
Нидерланды
6:13.60, FA
2
Испания
6:14.91, FA
3
Румыния
6:15.73, FA

На данный момент лидером медального зачёта Игр в Париже является сборная Японии (6-2-4). На втором месте расположилась сборная Франции (5-8-3), а тройку призёров замыкает Китай (5-5-2).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Фото
Фото бразильского сёрфера с Олимпиады-2024, которое поразило весь мир
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android