Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты соревнований 30 июля
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Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) состоялись очередные соревнования в академической гребле. «Чемпионат» знакомит вас с результатами дня.
Определились финалисты у мужчин и женщин в парных двойках, участники полуфиналов в одиночках. Прошли утешительные заезды и в четвёрках.
Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.
Результаты соревнований 30 июля:
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Одиночка. 1/4 финала
30 июля 2024, вторник. 10:30 МСК
Окончено
1
Эмма Твигг
Новая Зеландия
7:26.89, SA/B
2
Каролин Флорейн
Нидерланды
7:29.07, SA/B
3
Тара Ригни
Австралия
7:30.57, SA/B
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Одиночка. 1/4 финала
30 июля 2024, вторник. 11:10 МСК
Окончено
1
Германия
6:45.32, SA/B
2
Бельгия
6:46.26, SA/B
3
Румыния
6:46.32, SA/B
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Двойка парная. Полуфиналы А/В
30 июля 2024, вторник. 11:50 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
6:49.49, FA
2
Нидерланды
6:50.20, FA
3
Франция
6:51.30, FA
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы А/В
30 июля 2024, вторник. 12:10 МСК
Окончено
1
Нидерланды
6:13.60, FA
2
Испания
6:14.91, FA
3
Румыния
6:15.73, FA
На данный момент лидером медального зачёта Игр в Париже является сборная Японии (6-2-4). На втором месте расположилась сборная Франции (5-8-3), а тройку призёров замыкает Китай (5-5-2).
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.
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