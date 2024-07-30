Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты соревнований 30 июля

Сегодня, 30 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) состоялись очередные соревнования в академической гребле. «Чемпионат» знакомит вас с результатами дня.

Определились финалисты у мужчин и женщин в парных двойках, участники полуфиналов в одиночках. Прошли утешительные заезды и в четвёрках.

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.

Результаты соревнований 30 июля:

На данный момент лидером медального зачёта Игр в Париже является сборная Японии (6-2-4). На втором месте расположилась сборная Франции (5-8-3), а тройку призёров замыкает Китай (5-5-2).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.