В Париже объявлен оранжевый уровень опасности, синоптики обещают грозы

В столице летних Олимпийских игр 2024 года Париже во вторник, 30 июля, объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики сообщают о возможности обрушения на город гроз с 18:00 по местному времени.

«Сегодня вечером и в первой половине ночи от севера и до центральной части Парижа, а также в регионе Иль-де-Франс возможно появление гроз. В зоне оранжевого предупреждения существует значительный риск сильных гроз, сопровождающихся интенсивными осадками (от 20 до 40 мм меньше чем за час), градом, порывами ветра и молниями. Эти явления будут носить локальный характер», — приводит слова синоптика L'Équipe.

Ранее стало известно, что соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде перенесены на другой день из-за плохого качества воды в Сене. По плану они должны начаться 31 июля в 11:45 мск — после женской гонки, которая запланирована на этот же день, на 9:00 мск.