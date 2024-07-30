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Волейболисты из США одержали трудовую победу над Германией на Олимпиаде в Париже

Волейболисты из США одержали трудовую победу над Германией на Олимпиаде в Париже
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Мужская сборная США одержала победу над сборной Германии в матче 2-го тура Олимпийских игр в Париже (Франция). Бундестим отыгралась при счёте 0:2, но довести дело до победы так и не смогла. Счёт — 3:2 (25:21, 25:17, 17:25, 20:25, 15:11).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
30 июля 2024, вторник. 14:00 МСК
США
Окончен
3 : 2
Германия

Эта победа стала для подопечных Джона Спироу уже второй на турнире. На старте была обыграна сборная Аргентины со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:16). Следующий матч «звёздно-полосатых» состоится 2 августа. США встретятся с Японией.

Ранее Италия победила в матче 2-го тура представителей Египта — 3:0 (25:16, 25:16, 25:20).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

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