Испания — Египет: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

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Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором национальная команда Испании встретится со сборной Египта. Команды будут играть на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Стартовые составы команд:

Испания: Итурбе, Пубиль, Гутьеррес, Москера, Бернабе, Лопес, Орос, Пачеко, Туррьентес, Омородион, Камельо.

Египет: Алаа, Абдельмагид, Эйд, Мохамед, Файед, Шехата, Эльнени, Кука, Файсаль, Адель, Сайед.

Ранее сборная Испании обыграла Узбекистан (2:1) и Доминиканскую Республику (3:1), а Египет сыграл вничью с Доминиканской Республикой (0:0) и обыграл Узбекистан (1:0).

Футбольный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 9 августа.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.