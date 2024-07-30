Фото: испанской дзюдоистке сделали предложение у Эйфелевой башни во время Олимпиады-2024

Испанская дзюдоистка Лаурита Мартинес-Абеленда получила предложение руки и сердца у Эйфелевой башни. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«Дааааа», — написала спортсменка в своём аккаунте.

Фото: из личного архива Лауриты Мартинес-Абеленды

Фото: из личного архива Лауриты Мартинес-Абеленды

Спортсменка выступала на Олимпиаде-2024 в весовой категории до 48 кг и заняла пятое место, проиграв в полуфинале Баасанхуу Бавуудорж (Монголия) со счётом 0:10. В её активе также бронзовая медаль чемпионата Европы — 2023, который проходил во французском Монпелье.

Актёр Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, принёс извинения. Он отметил, что не хотел никому причинить зла. Церемония открытия ОИ-2024 стала первой в истории летних Игр, которая прошла не на стадионе, а в самом центре города.