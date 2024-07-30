Сборная Южной Кореи завоевала бронзовые медали в миксте по настольному теннису на ОИ-2024

Южнокорейские спортсмены завоевали бронзовые награды в соревнованиях смешанных пар по настольному теннису на Олимпиаде-2024. В Париже (Франция) со счётом 4:0 была обыграна сборная Гонконга.

Настольный теннис

Микст. За третье место:

Лим Чон Хун/Шин Ю Бин (Южная Корея) — Вон Чунь Тин/Ду Хой Кем (Гонконг) — 4:0 (11:5, 11:7, 11:7, 14:12).

В эти минуты также проходит финальный матч в миксте между сборными Китая и КНДР.

Ранее актёр Филипп Катерин, исполнивший роль Диониса на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, принёс извинения. Он отметил, что не хотел никому причинить зла. Церемония открытия ОИ-2024 стала первой в истории летних Игр, которая прошла не на стадионе, а в самом центре города. Вместо обычного парада атлетов была лодочная регата по Сене, а шоу превратилось в настоящий спектакль, разбросанный по всему центру Парижа.